Stardew Valley'in tüm platformlardaki satış rakamları açıklandı

Oyuncular tarafından oldukça sevilen oyun Stardew Valley, 2016 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana tüm platformlardaki satış rakamını takipçileriyle paylaştı. Ayrıca çiftçilik ve yaşam Simülatörü Stardew Valley, Steam'de yaklaşık 400 bin incelemeden yüzde 98 olumlu yorum alarak oyuncuların gözdesi haline geldi.

TÜM PLATFORMLARDA 20 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

Staredw Valley'in geliştiricisi ve yayıncısı Eric Barone, oyunun tüm platformlarda 20 milyondan fazla sattığını açıklarken 13 milyonunun PC kullanıcılarının olduğunu söyledi.

2016 yılında piyasaya sürülen rol yapma oyunu, herkes tarafından sevilerek oynanmaktadır. Düşük sistemli bilgisayar dostu olmasının yanı sıra sevimli grafikleri ve oynanışıyla oyuncuları kendisinde tutmayı başarmıştır.

Stardew Valley'in piyasaya sürülmesinden iki ay sonra 1 milyondan fazla satış yaptığı bilinirken sonraki yıllarda Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve iOS gibi diğer platformlara çıkarak da başarısını kanıtladı.