Star Wars Knights of the Old Republic Remake süresiz olarak ertelendi

Star Wars'un lisans haklarına sahip Electronic Arts dışında piyasaya sürülecek ilk modern Star Wars oyunlarından biri olacaktı, ancak alınan bu karar ile Asypr, Ubisoft ve Quantic Dream gibi dış şirketlerden yeni Star Wars oyunları için kapıyı açacak.

KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC REMAKE SÜRESİZ ERTELENDİ

İlk olarak Eylül 2021'de duyurulan Star Wars Knights of the Old Republic Remake, Asypr Media tarafından yaklaşık üç yıldır geliştiriliyor. Geliştirici ekibin oyun için bir sonraki kararını öğrenmek için oyunun geliştirilmesini süresiz olarak ertelediği bildirildi.

Aspyr stüdyo başkanları, toplantıda bulunan iki kişiye göre, personele kilometre taşını istedikleri yerde olmadığını ve projenin duraklatılacağını söyledi. Oyunun demosuna orantısız miktarda zaman ve para harcandığını ve projenin mevcut seyrinin sürdürülebilir olmadığını öne sürdü.

Star Wars Knights of the Old Republic Remake'in 2022'nin sonuna kadar piyasaya sürüleceği söylense de geliştiricilerin aldığı karara bakıldığı zaman oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi daha gerçekçi bir tarih olacaktır.