Star Wars Jedi Survivor'dan resmi fragman geldi! Çıkış tarihi açıklandı

Respawn Entertainment'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu STAR WARS Jedi Survivor'ın yeni fragmanı The Game Awards 2022 etkinliği sırasında yayınlandı. Oyunun yeni fragmanı ile beraber serinin ikinci oyunu STAR WARS Jedi Survivor'ın çıkış tarihi de açıklandı.

The Game AWards'ta STAR WARS Jedi: Survivor için daha önce sızdırılan Mart çıkış tarihini doğrulayan bilgiler verilirken oyunun resmi fragmanı da yayınlandı.

STAR WARS JEDI SURVIVOR'DAN RESMİ FRAGMAN GELDİ

Yayınlanan STAR WARS Jedi Survivor fragmanında Fallen Order'daki olaylardan 5 yıl sonrasını anlatıyor ve galaksiye iyicene çöken karanlık güçlerin Cal Kestis'in umudunu giderek yitirdiği dönemi ele alıyor.

Bu beş yıllık aranın ardından Jedi Şövalyesi haline gelen Cal, STAR WARS Jedi Survivor ile yeni bir görünüme sahip ve tuniğini terk edip eski mürettebat üyesi Cere Junda ile ortaya çıkıyor.

STAR WARS JEDI SURVIVOR ÇIKIŞ TARİHİ

STAR WARS Jedi Survivor, 17 Mart 2023 tarihinde Xbox Series XS, PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

STAR WARS JEDI SURVIVOR KAÇ TL?

Ön siparişe açılan STAR WARS Jedi Survivor, Steam'de 1.199,99 TL ile satışa çıkarken Deluxe Edition fiyatı ise 1.599,99 TL olarak belirlendi.