Stalker 2 ne zaman çıkacak? S.T.A.L.K.E.R. 2 çıkış tarihi açıklandı

GCG Game World'ün geliştirip yayıncılığını yaptığı açık dünya kıyamet sonrası rol yapma oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Stalker 2 ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Tehlikeli düşmanlar, ölümcül anomaliler ve güçlü artefaktlarla dolu devasa Çornobıl Yasak Bölgesini keşfedip kendi destansı maceranıza tanıklık edeceğiniz ve vereceğiniz kararlar doğrultusunda sonunda kaderinizi belirleyecek Stalker 2'nin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Stalker 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

STALKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Aralık 2023 tarihinde Steam, Epic Games, GOG, Microsoft Store ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

STALKER 2 KONUSU

Çornobıl Yasak Bölgesi, 2006 yılındaki ikinci dev patlama sonucu çok büyük ölçüde değişti. Saldırgan mutantlar, ölümcül anomaliler ve birbiriyle savaşan fraksiyonlar, Bölge'yi hayatta kalması neredeyse imkânsız bir yer hâline getirdi. Buna rağmen inanılmaz değere sahip artefaktlar, zengin olma hayali kuran veya Çornobıl'ın kalbinde yatan gerçeği keşfetmek için Bölge'ye giren ve S.T.A.L.K.E.R olarak bilinen pek çok insanın aklını çeldi.