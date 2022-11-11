Offworld Industries tarafından geliştirilip yayınlanan gerçekçi çok oyunculu FPS askeri oyunu Squad'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Squad sistem gereksinimleri neler? Squad kaç GB? Detayları haberimizde…

Squad, iletişim ve takım çalışması ile muharebe gerçekçiliğini yakalamayı hedefleyen 50 vs 50 kişilik çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyundur. Özellikleri ise araç bazlı kombine silah oyunu olması, büyük ölçekli ortamlar, üs inşası ve pozisyonunuza göre konuşabildiğiniz radyo. Peki, Squad sistem gereksinimleri neler? Squad kaç GB? İşte detaylar…

SQUAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Squad'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core veya AMD Ryzen 4 çekirdekli işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

SQUAD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core AMD Ryzen 4 çekirdekli

: Intel Core AMD Ryzen 4 çekirdekli Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Geforce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970

: Geforce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 65 GB kullanılabilir alan

SQUA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core veya AMD Ryzen 6 çekirdekli

: Intel Core veya AMD Ryzen 6 çekirdekli Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 veya AMD Radeon 570

: Nvidia GTX 1060 veya AMD Radeon 570 DirectX: Sürüm 12

Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 65 GB kullanılabilir alan

SQUAD KAÇ GB?

Squad'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 65 GB boş depolama alanı gerekmektedir.