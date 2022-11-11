Squad sistem gereksinimleri neler? Squad kaç GB?
Gamegar Haberleri
Offworld Industries tarafından geliştirilip yayınlanan gerçekçi çok oyunculu FPS askeri oyunu Squad'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Squad sistem gereksinimleri neler? Squad kaç GB? Detayları haberimizde…
Squad, iletişim ve takım çalışması ile muharebe gerçekçiliğini yakalamayı hedefleyen 50 vs 50 kişilik çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyundur. Özellikleri ise araç bazlı kombine silah oyunu olması, büyük ölçekli ortamlar, üs inşası ve pozisyonunuza göre konuşabildiğiniz radyo. Peki, Squad sistem gereksinimleri neler? Squad kaç GB? İşte detaylar…
Squad'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core veya AMD Ryzen 4 çekirdekli işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core AMD Ryzen 4 çekirdekli
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : Geforce GTX 770 veya AMD Radeon HD 7970
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 65 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core veya AMD Ryzen 6 çekirdekli
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 veya AMD Radeon 570
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 65 GB kullanılabilir alan
Squad'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 65 GB boş depolama alanı gerekmektedir.