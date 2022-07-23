Söylenti: Assassin's Creed Rift'in Çıkış Tarihi Ertelendi

Henüz resmi duyurusu yapılmayan yeni Assassin's Creed oyunu Rift'in çıkış tarihi ertelendi.

Bloomberg'tan Jason Schreier, Rift kod adıyla geliştirilen Assassin's Creed serisinin yeni oyununun çıkış tarihinin değiştiğini öne sürdü. Söz konusu habere göre, normalde 2023'ün şubat ayında çıkması planlanan oyun "çalışma takviminin gerisinde" olması nedeniyle aynı yılın ilkbahar dönemine ertelendi.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Assassin's Creed Rift projesi ilk kez yine Jason Schreier tarafından ortaya atılmıştı. İddiaya göre 2020'de çıkan Assassin's Creed Valhalla için bir genişleme paketi olarak planlanan proje daha sonradan kendi başına bir oyuna dönüştü. Orta Doğu'da geçen ve AC Vahalla'dan Basim'in ana karakter olacağı öne sürülen Assassin's Creed Rift'in daha çok serinin eski oyunlarına benzediği, küçük çapta olduğu ve gizlilik odaklı bir oynanış içerdiği belirtilmişti.

Bunun haricinde Ubisoft'un Assassin's Creed Infinity adıyla bir başka oyun üzerinde çalıştığı da biliniyor. Yine Schreier'ın önceki yazılarına göre Infinity, içerisinde her biri farklı temada olan birden fazla Assassin's Creed oyunu barındıracak ve "live-service" şeklinde yıllar içerisinde yeni oyunlarla desteklenerek genişleyecek bir hub özelliği taşıyacak.

Ubisoft eylül ayında bir etkinlik düzenleyeceğini ve burada Assassin's Creed serisinin geleceği ile ilgili duyurularda bulunacağı yakın zamanda açıklamıştı. Burada en azından Assassin's Creed Rift'in resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Öte yandan, Ubisoft için işler son zamanlarda iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Firma birkaç gün önce Ghost Recon Frontline dahil ve ikisi henüz duyurulmamış olmak üzere toplamda dört oyun projesini iptal etmişti. Ayrıca, Assassin's Creed Rift'in çıkış tarihi dışında yapım aşamasındaki Avatar: Frontiers of Pandora'nın da ertelendiği duyurulmuştu.

Ubisoft, Ghost Recon Frontline Dahil 4 Oyunu İptal Etti

SaveButonu / Gamegar