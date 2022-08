Sony Oyunu Death Stranding PC Game Pass'e Geliyor

Sony'nin finanse ettiği ve fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu Hideo Kojima'nın en yeni oyunu Death Stranding PC Game Pass için duyuruldu.

Xbox'ın birkaç gündür sosyal medya hesapları üzerinden ipuçlarını verdiği gelişme resmi olarak duyuruldu. Hideo Kojima'nın son oyunu Death Stranding PC Game Pass kütüphanesine 23 Ağustos itibarıyla eklenecek.

Death Stranding, Kojima'nın Konami'den ayrıldıktan sonra kendi stüdyosunu kurarak geliştirdiği ilk oyunuydu. Kojima bu doğrultuda Sony ile anlaşmış ve Death Stranding ilk önce PlayStation 4'e özel olarak çıkmıştı. Death Stranding için IP (fikri mülkiyet) haklarını elinde bulunduran Sony ayrıca oyunun geliştirilmesi için kendi bünyesinde yer alan birinci parti stüdyolardan Guerilla Games'in Decima Engine adlı oyun moturunu Kojima'nın kullanımına sunmuştu. Daha sonra PC için 505 Games tarafından yayınlanan oyun şimdi yine 505 Games ve Kojima Productions'ın Microsoft ile anlaşması sonucu PC Game Pass'e geliyor.

Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit'in İsim Haklarını Satın Aldı

Bu, Sony'e ait ikinci bir oyunun Game Pass'e eklenmesi anlamına geliyor. Geçen sene, PlayStation Studios tarafından finanse edilip geliştirilen MLB The Show serisinin en son çıkan oyunu çıkışının ilk gününden Xbox Game Pass'e gelmiş ve epey tartışma konusu olmuştu. Zira Sony aynı oyun için kendi platformunda 70 Dolar olan tam fiyat istemişti.

Öte yandan Hideo Kojima, Microsoft ile anlaşarak firmanın Azure bulut teknolojisini kullanan Xbox'a özel bir oyun geliştiriyor. Xbox'ın haziran ayında düzenlediği sunumda sahneye çıkan Hideo Kojima, bu oyunu duyurmuş ancak oyunun adi dahil hiçbir detayı paylaşmamıştı.

Hideo Kojima Yeni Oyunu İçin Xbox ile Çalışıyor