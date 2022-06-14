SGW Contracts 2, Ortadoğu'da geçen modern bir savaş-nişancı oyunu. Raven adlı bir keskin nişancı olarak bir dizi hedefe karşı suikastler gerçekleştiriyorsun. 1000 metreyi aşan çok uzak mesafelerden atışlar gerektiren bu oyun, türünün en zorlusu. Peki, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior Contracts 2 kaç GB?

Sniper Ghost Warrior Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 7600 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce 970 / Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Depolama: 20 GB boş alan

Sniper Ghost Warrior Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 / 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 7700 / AMD Ryzen 7 1700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon 5600 XT

DirectX: Version 11

Depolama: 20 GB boş alan

Sniper Ghost Warrior Kaç GB?

Sniper Ghost Warrior 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekiyor

SNIPER GHOST WARRIOR KONUSU

Çöle benzeyen göz alıcı bir arazi, yemyeşil vahalar, muhteşem şelaleler, gizemli tapınaklar… Adeta bir tablo gibi. Ama bu seni yanıltmasın, tatil yeri değil burası. Kuamar'deki son çalkantıların ardından yeni bir tehdit zuhur etti. Bu yeni düşman 'Kasap' olarak da bilinen Mahmoud Zarza'nın başında olduğu hareket. Sağı solu belli olmayan, son derece tehlikeli (yani monika) bu Kasabı ve en az onun kadar tehlikeli adamlarını bertaraf etmen gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda bu hareketin başlattığı isyanı da bastırmalısın. Bunu sadece sen yapabilirsin!