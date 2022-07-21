Sesli konuşma programı Discord, Xbox kullanıcılarıyla buluşuyor

Bilgisayar oyuncularının sesli sohbet için olmazsa olmazı olan Discord, geçtiğimiz aylarda PlayStation kullanıcıları için çıkış yapmıştı. Xbox'ın Baş Program Yöneticisi Eric Voreis'in yaptığı açıklamayla Discord uygulaması Xbox kullanıcıları ile buluşacak.

DISCORD UYGULAMASI XBOX'A GELİYOR

Eric Voreis'in 20 Temmuz'da yaptığı duyuru ile sesli sohbet uygulaması Discord'un Xbox kullanıcıları ile buluşacağını bildirdi. "Discord Voice, en sevdiğiniz oyunları oynarken arkadaşlarınızla ve topluluğunuzla konuşmanıza olanak tanıyor." şeklinde açıklamada bulunan Voreis, konsolunuzda oyun oynarken sohbette kimin olduğunu, kimin konuştuğunu görebileceğinizi ve Discord Voice ile Xbox oyun sohbeti arasında geçiş yapabileceğinizi açıkladı.

DISCORD XBOX HESABINA NASIL BAĞLANIR?

Discord hesabınızı Xbox hesabınıza bağlamak için konsolunuzdaki Xbox düğmesine basarak kılavuzu açınız. Ardından Gruplar ve Sohbetler sekmesinee giderek Xbox'ta Discord Voice'u Dene'ye tıklayın. Karşınıza çıkacak QR kodu Discord mobil uygulamasından okutarak Xbox'ınıza bağlayabilirsiniz.