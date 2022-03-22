Şampiyonluk Ligi'nde Lig aşaması tamamlandı!

Şampiyonluk Ligi'nde 9 hafta süren lig aşaması sona erdi. Mevsim finallerinde mücadele edecek altı takım belli oldu.

Fastpay Wildcats, Kış Mevsimi'nde çıktığı 18 maçın 14'ünü kazanarak ligi lider tamamladı. Pazar günü yakın takipçisi Galatasaray Espor karşısında çıktığı liderlik mücadelesini kazanan ekip, ligin zirvesine adını yazdırdı ve yarı finallerdeki rakibini seçme hakkını elde etti.

Ligi eşit galibiyet sayısında tamamlayan Info Yatırım Aurora ve 5 Ronin 4. sırayı paylaştı. Eşitliği bozmak adına yapılan tiebreak mücadelesini 5 Ronin kazanınca sıralamanın son hali belli oldu. NASR ESPORTS, 5 Ronin, Info Yatırım Aurora ve Dark Passage mevsim finalleri mücadelesine çeyrek finallerden başlayacak.

Çeyrek finalin en yüksek seri başı olan NASR ESPORTS'un rakibini seçmesiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

26 Mart Cumartesi 14.00 NASR ESPORTS - Dark Passage

27 Mart Pazar 14.00 5 Ronin - Info Yatırım Aurora

Son hafta aldıkları mağlubiyetlerle Fenerbahçe Espor ve Papara SuperMassive Blaze de Beşiktaş Espor ve Galakticos gibi mevsim finallerinin dışında kaldı.

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi'nde çeyrek final mücadeleleri 26 - 27 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

EsporGazetesi.com / Gamegar