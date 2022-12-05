Saints Row 4 sistem gereksinimleri neler? Saints Row 4 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Deep Silver Volition'ın geliştirip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon macera oyunu Saints Row 4'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Saints Row 4 sistem gereksinimleri neler? Saints Row 4 kaç GB? Detayları haberimizde…
Oyunun açık dünya doğası, oyuncuların boş zamanlarında ana ve yan görevleri tamamlarken kurgusal Steelport şehrinin bir simülasyonunu özgürce keşfetmelerini sağlamaktadır. Bilim kurgu unsurlarını içeren ve dizinin üst düzey parodi konusundaki ününü sürdüren Saints Row 4'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyunu oynamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Saints Row 4 sistem gereksinimleri neler? Saints Row 4 kaç GB? İşte detaylar…
Saints Row 4'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD Athlon II X3 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GTX 260 veya AMD Radeon 5800 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core 2 Quad Q6600 veya AMD Athlon II x3
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 260 veya AMD Radeon 5800
- Depolama : 10 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-2100T veya AMD Phenom II x4
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GTX 560 veya AMD Radeon HD 6800
- Depolama : 10 GB boş alan
Saints Row 4'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.