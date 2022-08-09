Sahte ihbar üzerine IShowSpeed canlı yayında kelepçelendi

Son dönemin en ünlü YouTuber'ları arasında yer alan IShowSpeed'in son yayınında sahte ihbar üzerine polisler tarafından baskın yedi. IShowSpeed adıyla bilinen Amerikalı YouTuber Darren Watkins Jr.'ın polisler tarafından kelepçeli videosu sosyal medyada gündem oldu.

Twitch ve YouTube başta olmak üzere canlı yayıncıların evlerine sahte ihbar üzerine gönderilen polis ekipleri uzun süredir devam etmekte. Bu olaylar en son örnek olarak ise son dönemin popüler YouTuber'ı IShowSpeed oldu.

ISHOWSPEED CANLI YAYINDA KELEPÇELENDİ

Yayından alınan görüntülerde, polis ekiplerinin IShowSpeed'i evinin bahçesinde elleri kelepçeli bir şekilde sorguladığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. IShowSpeed'i kameraya alan arkadaşı seni swatladılar (sahte ihbar) sözlerine yer verirken yayıncı IShowSpeed, "Yemin ederim hiçbir şey yapmadım" dedi.

Canlı yayından alınan klipte IShowSpeed'i kameraya alan arkadaşının polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmasının ardından klip sona erdi. Yaşanan bu sahte ihbar olayı üzerine IShowSpeed ile konuşan Adin Ross, YouTuber'ın iyi olduğunu söyledi.