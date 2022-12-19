Sable sistem gereksinimleri neler? Sable kaç GB?
Gamegar Haberleri
Shedworks tarafından geliştirilip Raw Fury'nin yayıncılığını yaptığı açık dünya macera oyunu Sable'ın sistme gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sable sistem gereksinimleri neler? Sable kaç GB? Detayları haberimizde…
Eşsiz ve unutulmaz bir yolculuğa çık ve Sable'a, Gliding denen yetkinliğe adım atma yolculuğunda uzay gemisi kalıntıları ve antik yapılarla kaplı geniş çöllerden, büyüleyici manzaralardan geçerken kılavuzluk yaptığınız Sable sistem gereksinimleri neler? Sable kaç GB? İşte detaylar…
Sable'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i3-6100
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 6970
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 3 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : AMD Ryzen 5 2600XIntel Core i5-9600K
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 285
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 3 GB kullanılabilir alan
Sable'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.