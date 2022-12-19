Shedworks tarafından geliştirilip Raw Fury'nin yayıncılığını yaptığı açık dünya macera oyunu Sable'ın sistme gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sable sistem gereksinimleri neler? Sable kaç GB? Detayları haberimizde…

Eşsiz ve unutulmaz bir yolculuğa çık ve Sable'a, Gliding denen yetkinliğe adım atma yolculuğunda uzay gemisi kalıntıları ve antik yapılarla kaplı geniş çöllerden, büyüleyici manzaralardan geçerken kılavuzluk yaptığınız Sable sistem gereksinimleri neler? Sable kaç GB? İşte detaylar…

SABLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sable'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.

SABLE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i3-6100

: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i3-6100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 6970

: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 6970 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

SABLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 2600XIntel Core i5-9600K

: AMD Ryzen 5 2600XIntel Core i5-9600K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 285

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 285 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 3 GB kullanılabilir alan

SABLE KAÇ GB?

Sable'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.