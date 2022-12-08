Rus espor oyuncuları, yasaklara rağmen IEM Katowice 2023'e katılabilecekler

Polonya'nın Katoviçe şehrinde gerçekleştirilecek 1 milyon dolar ödül havuzu bulunan Intel Extreme Masters Katowice 2023 turnuvasına katılacak Rus espor oyuncuları hakkında açıklama geldi.

RUS OYUNCULAR KATOWICE 2023'E KATILABİLECEK

Counter Strike Global Offensive'in merakla beklenen bir sonraki turnuvası IEM Katowice 2023 turnuvas organizatörüne göre, yasal olarak Rusların Polonya'ya girmesine ve 31 Ocak'ta başlayacak olan 1 milyon dolarlık turnuvaya katılmasına engel hiçbir şeyin olmadığını açıkladı.

ESL'den HLTV'ye yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle, herhangi bir takımın veya oyuncunun Polonya tesislerine giremeyecğeini ve dolayısıyla Katowice'de yapılacak turnuvaya katılmayacağını belirten hiçbir yerel yasa yok… ESL FACEIT Group tüm uluslararası yasalara ve yaptırımlara uymaya devam ediyor ve bunu yansıtmak için küresel ve yerel iş stratejilerimizi izlemeye ve yeniden şekillendirmeye devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Şu anda IEM Katowice'de oynamaya davet edilen sadece dört takım bulunuyor, bunların arasında Rusya'nın çoğunlukta olduğu Outsiders takımı da yer alıyor. Kalan 20 takımın çoğu ise ESL Dünya Sıralamasına göre davet edilecek. Davet edilmesi beklenen Rus takımları arasında ise Natus Vincere, Cloud9, Spirit ve G2 gibi takımlar yer alıyor.

IEM KATOWICE 2023 NE ZAMAN?

Polonya'nın katoviçe şehrinde 24 takımın mücadele edeceği Intel Extreme Masters 2023, 31 Ocak – 12 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

IEM KATOWICE 2023 ÖDÜL HAVUZU