Rockstar Games, GTA Online'ın yeni DLC'sinden fragman yayınladı
Gamegar Haberleri
Rockstar Games, 15 Aralık Perşembe günü GTA Online'ın bir sonraki içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars'tan yeni video yayınladı. Hayranlar ise yayınlanan videonun GTA 6 duyuru fragmanı olduğunu düşündü.
Gta Online'ın bir sonraki güncellemesi olan Los Santos Drug Wars'u anımsatan 16 saniyelik videoyu Twitter'dan yayınlayan Rockstar Games, hayranlarının tepkisini topladı. Takipçileri, yayınlanan videonun GTA 6 olduğunu zannetmesi üzerine YouTube'daki videonun başlığı ise olayı aydınlattı.
GTA ONLINE DRUG WARS GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
2022'nin son içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars, GTA Online sunucularına geldiği duyuruldu. "Akıllara durgunluk veren yeni bir GTA Online hikaye güncellemesi" PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC için yayınlandı.
TAKİPÇİLER GTA 6 DUYURUSU SANDI
Rockstar Games'in geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın resmen geliştirildiğini duyurmuştu. GTA Online'a ise geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan bir sonraki içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars'un GTA Online sunucularına geldiğini bildiren fragmanda, hayranlar şirkete tepki gösterdi.