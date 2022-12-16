Rockstar Games, GTA Online'ın yeni DLC'sinden fragman yayınladı

Rockstar Games, 15 Aralık Perşembe günü GTA Online'ın bir sonraki içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars'tan yeni video yayınladı. Hayranlar ise yayınlanan videonun GTA 6 duyuru fragmanı olduğunu düşündü.

Gta Online'ın bir sonraki güncellemesi olan Los Santos Drug Wars'u anımsatan 16 saniyelik videoyu Twitter'dan yayınlayan Rockstar Games, hayranlarının tepkisini topladı. Takipçileri, yayınlanan videonun GTA 6 olduğunu zannetmesi üzerine YouTube'daki videonun başlığı ise olayı aydınlattı.

GTA ONLINE DRUG WARS GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

2022'nin son içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars, GTA Online sunucularına geldiği duyuruldu. "Akıllara durgunluk veren yeni bir GTA Online hikaye güncellemesi" PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC için yayınlandı.

TAKİPÇİLER GTA 6 DUYURUSU SANDI

Rockstar Games'in geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın resmen geliştirildiğini duyurmuştu. GTA Online'a ise geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan bir sonraki içerik güncellemesi Los Santos Drug Wars'un GTA Online sunucularına geldiğini bildiren fragmanda, hayranlar şirkete tepki gösterdi.

GTA Online Los Santos Drug Wars ile gelecek araçlar