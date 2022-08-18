Roblox sistem gereksinimleri neler 2022? Roblox giriş nasıl yapılır?

Roblox giriş yapmak isteyenler için link haberimizde. Çok oynanan oyunlar arasında yer alan Roblox sistem gereksinimleri nelerdir? Roblox kaç GB? Geniş bir yaş kesimi arasında oynanan Roblox hangi yaşlar için uygundur? Roblox 4, 6, 8 yaş için uygun mu?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yatırma sistemidir. Kullanıcıların oyunları proglamlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Eric Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piayasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısınhda hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVİD-19 pandemisiyle birlikte daha dahızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "robux"adı altında sanal para birimi üzerinden yapılabilir.

Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletler'indeki 16 yaş altı çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Roblox, oyun eleştirmenleri tarafından genel anlamda olumlu eleştiriler almıştır.

ROBLOX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Roblox'u oynamak için Intel çift çekirdekli işlemciye, NVIDIA GeForce FX 5500 veya AMD ATI Radeon 9500 ekran kartına ve 1 GB RAM'e ihtiyaç duyulmaktadır.

ROBLOX MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci : Intel 2.4 GHz Dual Core ( Çift Çekirdek )

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce FX 5500 veya AMD ATI Radeon 9500

Bellek: 1 GB RAM

Depolama: 1 GB Sabit Disk alanı

Ses Kartı: Evet

ROBLOX ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: AMD ATI 7950 veya NVIDIA GTX 660

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 3 GB Sabit Disk alanı

Ses Kartı: Evet

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ROBLOX HANGİ YAŞ KESİMİ İÇİN UYGUNDUR?

Roblox, 4 yaşında bir çocuk için de uygun olabilir, ancak oldukça küçük oldukları için yabancılarla konuşmamasını ve uygun olmayabilecek oyunları oynamaması tavsiye edilir.

ROBLOX KAÇ GB?

Roblox'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 300 MB boş depolama alanı gerekmektedir.