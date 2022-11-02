Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB?

Antimatter Games'in geliştirip Tripwire Interactive'in hem geliştirme hem de yayıncılıkta rol üstlendiği FPS askeri savaş oyunu Rising Storm 2 Vietnam'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı savaş oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB? Detayları haberimizde…