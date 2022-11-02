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Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB?

Gamegar Haberleri

Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB?

Antimatter Games'in geliştirip Tripwire Interactive'in hem geliştirme hem de yayıncılıkta rol üstlendiği FPS askeri savaş oyunu Rising Storm 2 Vietnam'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı savaş oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB? Detayları haberimizde…

Red Orchestra Serisi Vietnam'a gidiyor: 64 oyunculu ÇO maçları; 20'den fazla harita; Amerikan Kara & Deniz Piyadeleri, VHO/KVO, UKC/VK; Avustralyalılar ve VCO kuvvetleri; 50'den fazla silah; 4 uçabilen helikopter; mayınlar, tuzaklar ve tüneller; Vahşi. Özgün. Cesur. Karakter biçimleme. Peki, Rising Storm 2 Vietnam sistem gereksinimleri neler? Rising Storm 2 Vietnam kaç GB? İşte detaylar…

Rising Storm 2 Vietnam'ı 30 FPS ayarlarda çalıştırabilmek için Intel Core i3 veya AMD Phenom işlemciye, 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD ATI Radeon HD 5850 ekran kartına sahip olmak gerekmekedir.

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i3 @ 2.5GHz veya AMD Phenom @ 2.5GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5 @ 3.2GHz veya AMD @ 4.0GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270X
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Rising Storm 2 Vietnam'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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