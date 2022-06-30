RimWorld'ün PS4 ve Xbox One çıkış tarihleri açıklandı - Haberler

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RimWorld'ün PS4 ve Xbox One çıkış tarihleri açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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RimWorld'ün PS4 ve Xbox One çıkış tarihleri açıklandı

Ludeon Studios tarafından geliştirilip yayınlanan bilim kurgu koloni simülasyonu RimWorld'ün 2018'deki PC lansmanından sonra PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış tarihi açıklandı.

Geliştirici Ludeon Studios'un büyük beğeni toplayan ve düşük sistemli PC dostu RimWorld, PC lansmanından yaklaşık üç buçuk yıl sonra konsollara çıkış yapacak.

RIMWORLD PS4 VE XBOX ONE'A GELİYOR

RimWorld'ün PlayStation 4 ve Xbox One'a 29 Temmuz 2022 tarihinde çıkış yapması planlanıyor. RimWorld'ün 2013 yılında erken erişiminden bu yana PC'de oldukça büyük bir iz bıraktı. Şimdi ise konsol oyuncuları ile buluşuyor.

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PS4 ve Xbox One için 29 Temmuz'da piyasaya sürülecek RimWorld: Console Edition, üç günlük erken erişim ve RimWorld'ün Royalty DLC'sini içeren bir Digital Deluxe Edition ile birlikte piyasaya sürülecek. İlk günden itibaren ayrı olarak satın aılnabilecek.

RIM WORLD KONUSU NEDİR?

RimWorld, akıllı bir AI hikaye anlatıcısı tarafından yönlendirilen bir bilim kurgu koloni simülasyonudur. Dwarf Fortress, Firefly ve Dune'dan esinlenilmiştir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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