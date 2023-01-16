Ubisoft'un geliştirip yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Riders Republic'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Riders Republic sistem gereksinimleri neler? Riders Republic kaç GB? Detayları haberimizde…

Devasa bir çok oyunculu oyun alanına katılın! Bir açık dünya spor cennetinde bisiklet, kayak, kar kayağı veya atlayış tulumu kullanacağınız Riders Republic sistem gereksinimleri neler? Riders Republic kaç GB? İşte detaylar…

RIDERS REPUBLIC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Riders Republic'i minimum oynayabilmek için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 470 ekran kartı gerekmektedir.

RIDERS REPUBLIC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 470 Depolama : 20 GB boş alan

RIDERS REPUBLIC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 570 Depolama : 20 GB boş alan

RIDERSS REPUBLIC KAÇ GB?

Riders Republic'i oynayabilmek için 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.