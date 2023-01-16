Riders Republic sistem gereksinimleri neler? Riders Republic kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ubisoft'un geliştirip yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Riders Republic'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Riders Republic sistem gereksinimleri neler? Riders Republic kaç GB? Detayları haberimizde…
Devasa bir çok oyunculu oyun alanına katılın! Bir açık dünya spor cennetinde bisiklet, kayak, kar kayağı veya atlayış tulumu kullanacağınız Riders Republic sistem gereksinimleri neler? Riders Republic kaç GB? İşte detaylar…
Riders Republic'i minimum oynayabilmek için Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 470 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD RX 470
- Depolama : 20 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD RX 570
- Depolama : 20 GB boş alan
Riders Republic'i oynayabilmek için 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.