Returnal Sistem Gereksinimleri En Az 32 GB RAM Talep Ediyor

Returnal sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu PC platformunda önerilen düzeyde deneyim etmek için en az 32 GB RAM'e ihtiyacınız olacak.

Returnal sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu PC platformunda önerilen düzeyde deneyim etmek için en az 32 GB RAM'e ihtiyacınız olacak.

Returnal geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından biri oldu. Housemarque tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını ise bizzat Sony üstleniyor. Nisan 2021 tarihinde PlayStation 5 için çıkış yapışından yaklaşık bir yıl sonra Returnal PC için duyuruldu.

Duyuru yılın en prestijli oyun ödüllerinin dağıtıldığı The Game Awards ödül töreninde yapıldı. Sony paylaştığı bir fragmanla Returnal'ın PC platformu için de çıkış yapacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde SteamDB'de Oregon isimli yeni bir oyunun kaydı bulunmuş ve oyuncular bu oyunun Returnal olduğunu konusunda tahminler öne sürmüştü. The Game Awards'ta yapılan bu duyuruyla Returnal'ın PC sürümü kesinleşti.

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Oyunun duyurusunun ardından Steam'de listelenmesiyle Returnal sistem gereksinimleri de belli oldu. Yeni nesil oyunlardan beklenildiği gibi Returnal'ın önerilen sistem gereksinimleri ise dudak uçukaltıyor. Paylaşılan gereksinimler ise şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) veya AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) veya AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD Tavsiye edilir

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) veya AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) veya AMD RX 6700 XT (12 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Steam sayfasında yazılanlara göre oyunu oynamak için minimum 16 GB RAM gerekecek. Bu da artık 16 GB RAM'in yavaş yavaş oyunlarda standart haline gelmeye başladığını gösteriyor. Önerilenler kısmında gözüken RTX 2070 ve 32 GB RAM gibi ifadeler de Returnal'ı rahat rahat oynayabilmek için gerçekten de güçlü bir sisteme sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor.