Rainbow Six çöktü mü? Rainbow Six sorun mu var, problem ne?

Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Ancak akşam saatlerinde Rainbow Six oyununda sorun yaşandı. Peki, Rainbow Six çöktü mü? Rainbow Six sorun mu var, problem ne?