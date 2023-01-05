Rainbow Six: Siege veya Rainbow 6: Siege Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Ancak akşam saatlerinde Rainbow Six oyununda sorun yaşandı. Peki, Rainbow Six çöktü mü? Rainbow Six sorun mu var, problem ne?

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, oyuncuların bir anti-terörist birimi olan Rainbow takımından değişik 'operatörler' olarak oynayabileceği Birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunudur. Bu operatörlerin değişik uyrukları, ekipmanları, yetenekleri ve işlevleri vardır. Pek, bu akşam Rainbow Six çöktü mü? Rainbow Six sorun mu var, problem ne?

RAİNBOW SİX ÇÖKTÜ MÜ?

Rainbow Six'te çeşitli erişim sorunları yaşandı Ancak henüz resmi açıklama gelmedi.