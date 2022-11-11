PUBG Mobile yeni sezon ne zaman gelecek? PUBG Mobile M17 Royale Pass ne zaman gelecek?

Mobil oyunların vazgeçilmezi olan popüler Battle Royale oyunu PUBG Mobile'ın mevcut sezonu M16 Royale Pass'in bitimine az kaldı. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M17 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M17 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? Detayları haberimizde…

Mobil oyunlar arasında açık ara önde giden PUBG Mobile'ın oyuncuları, yeni sezonun ne zaman geleceğini merak ediyor. "PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022" şeklinde aratılan sorunun cevabını sizler için araştırdık. Peki, PUBG Mobile yeni sezon ne zaman 2022? M17 Royale Pass ne zaman? PUBG Mobile M17 Royale Pass kaç UC? PUBG Mobile sezon ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

PUBG MOBILE YENİ SEZON NE ZAMAN?

PUBG Mobile yeni sezonu 19 Kasım Cumartesi günü saat 05.00'de oyuna eklenecek. Yeni sezon ile beraber M17 Royale Pass de PUBG Mobile'a eklenecek.

PUBG MOBILE M17 ROYALE PASS KAÇ UC?

PUBG Mobile M17 Royale Pass – 360 UC

PUBG Mobile M17 Elite Pass – 960 UC

PUBG MOBILE SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile'ın mevcut sezonu ve Royale Pass'i 18 Kasım Cuma tarihinde sona erecek.

PUBG MOBILE M17 ROYALE PASS ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile M17 Royale Pass ödülleri henüz belli değil.