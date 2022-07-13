PUBG Mobile'ın Android ve iOS cihazlarda güncelleme almaması nedeniyle oyuncular PUBG Mobile'ın son sürüme nasıl güncelleneceğini araştırıyor. Peki, PUBG Mobile son sürüm nasıl güncellenir? PUBG Mobile güncelleme gelmedi! PUBG Mobile son sürüm nasıl güncellenir? iOS PUBG Mobile güncelleme gelmedi! İşte detaylar…

PUBG MOBILE SON SÜRÜM NASIL GÜNCELLENİR?

PUBG Mobile'ın son sürüm güncellemesini yapabilmeniz için ilk olarak güncellemenin yayınlanması gerektirmektedir. PUBG Mobile'ın yeni güncellemesi iOS veya Android cihazlarınıza gelmediyse oyunu silip tekrardan kurmanız önerilmektedir. Resmi güncelleme öncesinden oyuna girmek istiyorsanız oyunun apk dosyasını internetten bularak indirebilir ve güncellemeye önceden ulaşabilirsiniz.

PUBG MOBILE GÜNCELLEME GELMEDİ

PUBG Mobile güncelleme gelmedi hatasıyla karşılaşıyorsanız, güncelleme henüz yayınlanmamış olabilir veya cihazınız yeni güncellemeyi desteklemiyor olabilir. Bunun için App Store veya Google Play'den PUBG Mobile'ın sistem gereksinimlerine bakarak desteklediği cihazları görebilirsiniz.