PUBG Mobile oyuncularının merakla araştırdığı konular arasında "PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek" yer almaktadır. Oyuncuların görevler yaparak elde ettikleri PUBG Mobile Premium sandıkları ne zaman gelecek? PUBG Mobile Premium sandık kuponu nasıl kullanılır? Detayları haberimizde…

PUBG Mobile geliştiricileri tarafından PUBG Mobile Premium sandıklarının ne zaman geleceğine dair açıklama gelmemesinin ardından PUBG Mobile oyuncuları, premium sandığın ne zaman geleceğine dair araştırmalar yapmaktadır. Peki, PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek? PUBG Mobile Premium sandık kuponu nasıl kullanılır? İşte detaylar…

PUBG MOBILE PREMIUM SANDIK NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek sorusuna karşın premium sandıkların 13 Kasım Pazar günü 2.3 güncellemesi ile beraber oyuna eklenmesi bekleniyor.

PUBG MOBILE 2.3 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 2.3 güncellemesi, 13 Kasım Pazar günü saat 05.00'de Türkiye sunucularına gelecek. Yaklaşan Döngü 3 Sezon 8 Ay 16 Royale Geçişi 19 Kasım'da sona erecek, bu da yeni C3S9 ve Ay 17 Royale Geçiş'in 20 Kasım'da tanıtılacağı anlamına gelmektedir.

PUBG MOBILE PREMIUM SANDIK KUPONU NASIL KULLANILIR?

PUBG Mobile'da premium sandık kuponunu kullanabilmeniz için aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz: