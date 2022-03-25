PUBG Mobile'ın geliştiricisi Krafton, dünyaca ünlü araba üreticisi Lamborghini ile işbirliği yaptığını duyurdu. Gelecek yeni güncelleme ile oyuna eklenecek Lamborghini araçlarıyla PUBG Mobile haritalarında gezebilirsiniz. Peki, PUBG Mobile Lamborghini ne zaman çıkacak? PUBG Mobile Lamborghini çıkış tarihi! İşte detaylar…

PUBG MOBILE LAMBORGHINI NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG Mobile Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından Lamborghini işbirliğini duyurmasıyla beraber Lamborghini araç etkinliği bugünden itibaren 30 Nisan tarihine kadar devam edecek.

ÜÇ FARKLI ARAÇ EKLENECEK

Eklenecek Lamborghini araçları arasında güçlü bir V12 motorla donatılmış Lamborghini Aventador SVJ, Lamborghini Estoque ve Lamborghini Urus eklenecek. Oyuna eklenecek araçlar, iki farklı renklerde oyunculara sunulacak.