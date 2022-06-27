PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler - Haberler

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PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler

Tüm zamanların en çok oynanan battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds'a eklenecek olan 8x8 büyüklüğündeki harita Deston'un fragmanı yayınlandı. Yeni harita Deston, PUBG'ye 13 Temmuz'da eklenecek.

PUBG'ye önümüzdeki haftalarda eklenecek olan harap olmuş, felaket bir kasırga tarafından mahvedilmiş PUBG'nin dokuzuncu haritası Deston'un tüm detayları paylaşıldı.

8x8 kare büyüklüğündeki Deston, felaket bir kasırga tarafından harap oldu ve çürümeye terk edildi. Sel altında kalan şehirde sadece tuz giderme tesisleri, kontrolden çıkmış yosun tarlaları kaldı, ancak bu, şehrin tamamen boş olduğu anlamına gelmiyor.

PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler

Sadece Deston haritasında bulunacak yeni özellikler de açıklandı. 13 Temmuz tarihinde oyuncular ile buluşacak Deston'un yeni özellikleri:

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Bu açılır tavanlı, düz karinalı tekne, pervanesini kullanarak hem karada hem de denizde gidebiliyor. Yeni Hava Teknesi'yle bataklıklarda ve hem sığ hem açık sularda hızlı bir gezintiye çık!

PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler

O12, PUBG: BATTLEGROUNDS'un yüksek atış hızıyla öne çıkan ilk yüksek kapasiteli silahı... hem de saçmalı! Ağır hasar atış hızıyla birleşince, orta ve yakın menzilli çatışmalarda kabus olacak.

Bu paraşüt, DESTON'daki her oyuncunun sırtında olacak. Belirli bir yükseklikten atla, Etkileşim düğmesine bas ve istediğin gibi süzül!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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