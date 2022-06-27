PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler
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Tüm zamanların en çok oynanan battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds'a eklenecek olan 8x8 büyüklüğündeki harita Deston'un fragmanı yayınlandı. Yeni harita Deston, PUBG'ye 13 Temmuz'da eklenecek.
PUBG'ye önümüzdeki haftalarda eklenecek olan harap olmuş, felaket bir kasırga tarafından mahvedilmiş PUBG'nin dokuzuncu haritası Deston'un tüm detayları paylaşıldı.
8x8 kare büyüklüğündeki Deston, felaket bir kasırga tarafından harap oldu ve çürümeye terk edildi. Sel altında kalan şehirde sadece tuz giderme tesisleri, kontrolden çıkmış yosun tarlaları kaldı, ancak bu, şehrin tamamen boş olduğu anlamına gelmiyor.
Sadece Deston haritasında bulunacak yeni özellikler de açıklandı. 13 Temmuz tarihinde oyuncular ile buluşacak Deston'un yeni özellikleri:
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