PUBG: Battlegrounds'ın yeni haritası yayınlandı! İşte tüm yenilikler

PUBG'ye önümüzdeki haftalarda eklenecek olan harap olmuş, felaket bir kasırga tarafından mahvedilmiş PUBG'nin dokuzuncu haritası Deston'un tüm detayları paylaşıldı.

PUBG'NİN YENİ HARİTASI AÇIKLANDI: DESTON

8x8 kare büyüklüğündeki Deston, felaket bir kasırga tarafından harap oldu ve çürümeye terk edildi. Sel altında kalan şehirde sadece tuz giderme tesisleri, kontrolden çıkmış yosun tarlaları kaldı, ancak bu, şehrin tamamen boş olduğu anlamına gelmiyor.

YENİ ÖZELLİKLER

Sadece Deston haritasında bulunacak yeni özellikler de açıklandı. 13 Temmuz tarihinde oyuncular ile buluşacak Deston'un yeni özellikleri:

YÜKSELTİCİ

Binalara takılı Yükseltici Halatlarla gökdelenlere hızla tırman. Yükselticiler yüksek binalardaki yüksek katlara ulaşmak için tek yolun olabilir!

HOVERBOARD

Bu açılır tavanlı, düz karinalı tekne, pervanesini kullanarak hem karada hem de denizde gidebiliyor. Yeni Hava Teknesi'yle bataklıklarda ve hem sığ hem açık sularda hızlı bir gezintiye çık!

YENİ SİLAH: 012

O12, PUBG: BATTLEGROUNDS'un yüksek atış hızıyla öne çıkan ilk yüksek kapasiteli silahı... hem de saçmalı! Ağır hasar atış hızıyla birleşince, orta ve yakın menzilli çatışmalarda kabus olacak.

YARDIMCI PARAŞÜT

Bu paraşüt, DESTON'daki her oyuncunun sırtında olacak. Belirli bir yükseklikten atla, Etkileşim düğmesine bas ve istediğin gibi süzül!