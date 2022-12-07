PUBG Battlegrounds, Epic Games mağazasında da yerini aldı
Gamegar Haberleri
Krafton'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu PUBG Battlegrounds, artık Epic Games mağazasında da yerini aldı. PC'de yalnızca Steam kullanıcılarının oynayabildiği PUBG Battlegrounds, artık Epic Games kullanıcıları tarafından da oynanabilecek.
Dijital oyun dağıtım platformları Steam ve Epic Games'in rekabeti bir süredir devam etmektedir. Rekabeti eşitleyecek bir diğer hamle ise Epic Games'ten geldi yalnızca Steam mağazasında yer alan PUBG Battlegrounds'ı kendi platformuna da getirdi.
Tüm zamanların anlık olarak en çok oynanan oyun rekoruna sahip PUBG Battlegrounds, Steam'deki sürümü ile tamamen aynı olarak artık Epic Games mağazasında da yerini aldı ve oynaması ücretsiz bir şekilde indirilebilir oldu.
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