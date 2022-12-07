PUBG Battlegrounds, Epic Games mağazasında da yerini aldı

Krafton'un geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu PUBG Battlegrounds, artık Epic Games mağazasında da yerini aldı. PC'de yalnızca Steam kullanıcılarının oynayabildiği PUBG Battlegrounds, artık Epic Games kullanıcıları tarafından da oynanabilecek.

Dijital oyun dağıtım platformları Steam ve Epic Games'in rekabeti bir süredir devam etmektedir. Rekabeti eşitleyecek bir diğer hamle ise Epic Games'ten geldi yalnızca Steam mağazasında yer alan PUBG Battlegrounds'ı kendi platformuna da getirdi.

PUBG BATTLEGROUNDS, EPIC GAMES MAĞAZASINA GELDİ

Tüm zamanların anlık olarak en çok oynanan oyun rekoruna sahip PUBG Battlegrounds, Steam'deki sürümü ile tamamen aynı olarak artık Epic Games mağazasında da yerini aldı ve oynaması ücretsiz bir şekilde indirilebilir oldu.

PUBG BATTLEGROUNDS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit

: Windows 7 64 bit İşlemci : Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-4430 veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R7 370 Depolama : 40 GB boş alan

PUBG BATTLEGROUNDS ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ