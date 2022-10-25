PS5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

En son Ağustos ayında bir sonraki aylarda PlayStation kullanıcılarına Discord özelliğinin entegre edileceği açıklanmıştı. Resmi açıklamalarının ardından sosyal medyada özelliğin geldiğine dair söylentiler başladı.

PS5 KULLANICILARI DISCORD'DA SESLİ SOHBETE KATILABİLECEK

Zuby Tech adlı Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda Discord'da PS5'e gelen sesli sohbet entegrasyonunu hakkında bir bildirim aldığını iddia etti. Bu özellik ile oyuncular, Discord aracılığıyla diğer platformlar arasında sesli sohbet edilebileceği açıklandı.

Paylaşılan Discord ve PlayStation entegrasyonunda yalnızca PS5 kullanıcılarının sesli sohbet özelliğinden yararlanabildiği paylaşıldı.

Discord ve Sony, henüz resmi bir duyuru yapmadığı için bir açıklamada bulunana kadar bunun yalnızca bir söylenti olduğunu söyleyebiliriz.