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PS5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

Gamegar Haberleri

PS5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

PlayStation ve Discord sesli sohbet entegrasyonunun yakında gelebileceğine dair sosyal medyada söylentilerin yayılmasının ardından farklı platformlardan oyuncuların artık beraber konuşabileceği anlamına geliyor.

En son Ağustos ayında bir sonraki aylarda PlayStation kullanıcılarına Discord özelliğinin entegre edileceği açıklanmıştı. Resmi açıklamalarının ardından sosyal medyada özelliğin geldiğine dair söylentiler başladı.

PS5 KULLANICILARI DISCORD'DA SESLİ SOHBETE KATILABİLECEK

Zuby Tech adlı Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımda Discord'da PS5'e gelen sesli sohbet entegrasyonunu hakkında bir bildirim aldığını iddia etti. Bu özellik ile oyuncular, Discord aracılığıyla diğer platformlar arasında sesli sohbet edilebileceği açıklandı.

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PS5'e Discord sesli sohbet özelliği geliyor

Paylaşılan Discord ve PlayStation entegrasyonunda yalnızca PS5 kullanıcılarının sesli sohbet özelliğinden yararlanabildiği paylaşıldı.

Discord ve Sony, henüz resmi bir duyuru yapmadığı için bir açıklamada bulunana kadar bunun yalnızca bir söylenti olduğunu söyleyebiliriz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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