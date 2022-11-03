PlayStation VR2 ne zaman çıkacak? PS VR2 ne kadar?

Teknoloji devi Sony, PlayStation konsolları için piyasaya süreceği sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR2'nin çıkış tarihini ve ne kadara çıkacağını nihayet duyurdu. PlayStation VR2, duyurusundan bir yıl sonra piyasaya sürüleceği açıklandı. Peki, PS VR2 ne zaman çıkacak? PS VR2 ne kadar? Detayları haberimizde…

PlayStation 5 kullanıcılarının ve sanal gerçeklik meraklılarının uzun süredir beklediği Playstation Vr2'nin çıkış tarihi ve ne kadar olacağı belli oldu. Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR2 ne zaman çıkacak? PlayStation VR2 ne kadar? PS VR2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

PLAYSTATION VR2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, PlayStation VR2'nin çıkış tarihini 2 Ekim Çarşamba günü duyurdu. PlayStation VR2, 22 Şubat 2023 tarihinde PlayStation 5 cihazları için piyasaya sürülecek.

Sony'ninMarka, Donanım ve Çevre Birimleri Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, "Bugün, PlayStation VR2'nin 22 Şubat 2023'te resmi olarak piyasaya sürüleceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. PS VR2 Sense kontrol cihazı için özel olarak tasarlanan PlayStation VR2 Sense kontrol cihazı şarj istasyonu da aynı gün piyasaya sürülecek." dedi.

PLAYSTATION VR2 NE KADAR?

PlayStation VR2'nin lansman fiyatı 549.99 dolar olarak açıklanırken şarj istasyonu ise 49.99 dolar ile duyuruldu. PlayStation VR2'nin Türkiye için yerel fiyatlandırması henüz bulunmuyor.

PlayStation VR2, ilk lansman aşamasında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da yalnızca PlayStation'ın direct.playstation.com'daki çevrimiçi mağazasından ön sipariş verebilecek. PlayStation VR2'nin ön siparişleri 15 Kasım'da başlayacak ve bugünden itibaren ön siparişler için kayıtları açıldı.

PLAYSTATION VR2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

OLED ekrana sahip PlayStation VR2, 2000x2040 çözünürlüğünde, 90Hz ve 120Hz desteklemektedir. Ayarlanabilir lens ve yaklaşık 110 derecelik bir görüş alanına sahiptir. USB C tipi bağlantı kablosu ile kulaklıkta titreşim özelliği bulunaktadır.