PS Plus Mayıs ayı ücretsiz oyunları duyuruldu

PS Plus, Xbox Game Pass benzeri bir hizmetle Sony'nin Microsoft ile rekabet etmek üzere kullandığı bir enstrüman, PS Plus, temel olarak iki hizmet veriyor: Kütüphanenizdeki oyunların online hizmetlerine erişebilmek ve her ay ücretsiz oyunlar edinmek. Ayrıca bazı online oyunlarda çoğunlukla kozmetik ürünler PS Plus abonelerine ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Nisan 2022'de PS Plus abonelerine Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4), Slay the Spire (PS4) adlı oyunlar ücretsiz olarak sunulmuştu.

PS PLUS MAYIS 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Kısmen sönük geçen nisan ayına nazaran, FIFA 22 sayesinde daha verimli bir abonelik dönemi PS Plus kullanıcılarını bekliyor. Eğer PS Plus aboneliğine sahipseniz 3 Mayıs tarihinden itibaren indirebileceğiniz ücretsiz oyunlar:

FIFA 22 (PS4, PS5)

Tribes of Midgard (PS4, PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

PS Plus sahipleri aynı zamanda "PlayStation Plus FIFA Ultimate Team" paketinin sahibi olacaklar.

Kullanıcılara ücretsiz dağıtılacak oyunları, PS Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece oynayabilirsiniz. Aboneliğiniz sona erdiğinde dahi oyunlar kütüphanenizde kalacak fakat yeniden abonelik elde etmediğiniz sürece oynayamayacaksınız.

SaveButonu / Gamegar