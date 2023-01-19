PowerWash Simulator PlayStation'a geliyor

FutureLab'in geliştirip Square ENix'in yayıncılığını yaptığı yıkama simülasyonu PowerWash Simulator, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına Tomb Raider DLC paketi ile 31 Ocak'ta geliyor.

Su kıtlığının var olmadığı bir evrende hunharca tazyikli su ile etraftaki kirli yüzeyleri temizlediğiniz yıkama simülasyonu PowerWash Simulator'ın PlayStation konsollarına çıkış yapacağı bildirildi.

POWERWASH SIMULATOR PLAYSTATION'A GELİYOR

PowerWash Simulator'ın Temmuz 2022'deki lansmanından sonra geleceği duyurulan Tomb Raider DLC'si ile aynı zamanda oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürüleceği açıklandı.

POWERWASH SIMULATOR KONUSU

Yüksek basınçlı suyun yatıştırıcı sesleriyle endişelerinizi yıkayın. Güç yıkayıcınızı ateşleyin ve bulabileceğiniz her kir ve kir lekesini patlatın. Kendi güç yıkama işinizi kurun ve yeni aletlerin, yükseltmelerin ve daha fazlasının kilidini açın - hepsi de ışıltılı bir yüzeye kadar güç yıkamanın basit memnuniyetiyle.