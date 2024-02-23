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Popüler zombi korku oyunu Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor

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Deep Silver'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği açık dünya zombi korku oyunu Dead Island 2, Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor.

İlk oyunun lansmanından tam 12 yıl sonra Nisan 2023'te devam oyunu gelen Dead Island serisinin ikinci oyunu, sürpriz bir duyuru ile Xbox'ın oyun kütüphanesine ekleniyor.

DEAD ISLAND 2, GAME PASS'E EKLENDİ

Geliştirilmesi 10 yıldan fazla süren Dead Island 2'nin Nisan 2023'teki lansmanından sonra Xbox'ın sürpriz bir duyurusuyla Xbox Game Pass Ultimate kütüphanesine eklendiği bildirildi.

Epic Games'te 429 TL ile satışa sunulan Dead Island 2, 22 Nisan 2024'te Steam platformu için de piyasaya sürülecek. Steam'deki lansmanına kadar oyuncular, Xbox Game Pass Ultimate üyeliği ile beraber açık dünya zombi korku oyununu deneyimleyebilecek.

Popüler zombi korku oyunu Xbox Game Pass kütüphanesine ekleniyor

DEAD ISLAND 2 KONUSU

Ölümcül bir virüs Los Angeles'ta yayılıyor ve kent sakinlerini zombilere dönüştürüyor. Isırılmış, enfekte olmuş ama bağışıklığı olan birinden fazlası olarak, bu salgının ardındaki gerçekleri açığa çıkar ve kim... veya ne olduğunu keşfet. Hayatta kal, evril ve olabilecek en iyi Zombi Katili ol.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Dead Island 2 xbox Gamegar Haberler

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