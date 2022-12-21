PlayStation Plus Extra'dan Ocak ayında 10 adet PS4 oyunu ayrılacak

Yeni yıl ile beraber PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliklerinden 10 adet PlayStation 4 oyunu çıkarılacağı ortaya çıktı.

Aylık PlayStation Plus Essential oyunlarının çıkış tarihleri kolayca belirlenebilirken, Extra veya Premium'daki oyunların tarihlerine rastlamak biraz daha zor. PS Plus Extra ve Premium aboneliğinden çıkacak oyunları bulmak için PlayStation Store'dan veri toplandı.

OCAK 2023'TE PLAYSTATION PLUS EXTRA'DAN ÇIKACAK OYUNLAR

Aşağıda listelenen 10 PlayStaiton 4 oyunu PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliğinden 17 Ocak 2023 tarihinde ayrılması bekleniyor.