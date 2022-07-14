PlayStation Plus'a bu ay Stray, Final Fantasy 7 ve daha fazlası ekleniyor
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sony'nin yenilenmiş PlayStation Plus Ekstra ve Premium abonelik hizmetleri için birçok yeni oyun ekleniyor. Marvel's Avengers, Final Fantasy 7 Remake ve daha önce onaylanmış cyberpunk temalı kedi simülasyonu Stray ile birlikte beş Assassin's Creed oyunu da PlayStation Plus'a ekleniyor.
19 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra abonelerine sunulacak oyunlar duyuruldu. Yenilenmiş PlayStation Plus abonelik hizmetine eklenecek oyunları sizler için derledik. İşte PlayStation Plus Extra Temmuz ayı eklenecek oyunları…
PLAYSTATION PLUS 19 TEMMUZ OYUNLARI
- Stray | PS4 ve PS5
- Marvel's Avengers | PS4 ve PS5
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade ve Episode Intermission | PS5
- Assassin's Creed Unity | PS4
- Assassin's Creed IV Black Flag | PS4
- Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4
- Assassin's Creed Freedom Cry | PS4
- Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4
- Saints Row IV: Re-Elected | PS4
- Saints Row Gat out of Hell | PS4
- Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5
- Ice Age: Scrat's Nutty Adventure | PS4
- Jumanji The Video Game | PS4
- Paw Patrol on a Roll! | PS4
- ReadySet Heroes | PS4
PlayStation Plus Premium aboneleri bu oyunlara ve konsolda oynayabilecekleri iki PSP oyunlarına da sahip olacaklar:
- No Heroes Allowed! | PSP
- LocoRoco Midnight Carnival | PSP
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Merakla beklenen Cyberpunk temalı şehirde kedi simülasyonu oyunu Stray, ilk günden PlayStation Plus'a eklenecek iken Crystal Dynamics ve Square Enix'in Marvel's Avengers oyunu da PS Plus abonelerine sunulacak. Ayrıca, Ubisoft'un klasikleşmiş serisi Assasin's Creed'in beş oyunu da aboneliğe eklenecek.