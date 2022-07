PlayStation Plus'a bu ay Stray, Final Fantasy 7 ve daha fazlası ekleniyor

19 Temmuz'dan itibaren PlayStation Plus Extra abonelerine sunulacak oyunlar duyuruldu. Yenilenmiş PlayStation Plus abonelik hizmetine eklenecek oyunları sizler için derledik. İşte PlayStation Plus Extra Temmuz ayı eklenecek oyunları…

PLAYSTATION PLUS 19 TEMMUZ OYUNLARI

Stray | PS4 ve PS5

Marvel's Avengers | PS4 ve PS5

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ve Episode Intermission | PS5

Assassin's Creed Unity | PS4

Assassin's Creed IV Black Flag | PS4

Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin's Creed Freedom Cry | PS4

Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Ice Age: Scrat's Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

PlayStation Plus Premium aboneleri bu oyunlara ve konsolda oynayabilecekleri iki PSP oyunlarına da sahip olacaklar:

No Heroes Allowed! | PSP

LocoRoco Midnight Carnival | PSP

Merakla beklenen Cyberpunk temalı şehirde kedi simülasyonu oyunu Stray, ilk günden PlayStation Plus'a eklenecek iken Crystal Dynamics ve Square Enix'in Marvel's Avengers oyunu da PS Plus abonelerine sunulacak. Ayrıca, Ubisoft'un klasikleşmiş serisi Assasin's Creed'in beş oyunu da aboneliğe eklenecek.