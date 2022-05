PlayStation Days of Play başlangıç tarihi açıklandı - Haberler

Yıl boyunca düzenli fırsatlar, promosyonlar ve indirimlerin yer alacağı PlayStation Days of Play 2022'nin başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı. Days of Play, önümüzdeki günlerde aktif olacak.

DAYS OF PLAY 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sony'nin PlayStation Days of Play indirimleri 25 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'da sona ereceği duyuruldu. Days of Play kampanyasında PS5 ve PS4 oyunlarının da indirime gireceği doğrulandı. Bunun yanı sıra oyun konsolları ve kutulu oyunlarda da indirimler yapılacak.

PlayStation Days of Play 2022'de nelerin satışa sunulacağına dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı, ancak Wario64 adlı Twitter kullanıcısı bir ipucu verdi. Horizon Forbidden West ile birlikte PlayStation 5 konsolunun satışa sunulacağı sızdırıldı.

PLAYSTATION DAYS OF PLAY NEDİR?

Yıllık Days of Play satışı, satışa sunulan düzinelerce büyük PlayStation dijital oyun sürümünü içeriyor. Örneğin, geçen yılki satışta Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Demon's Souls ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te önemli indirimler yapıldı. Days of Play, PlayStation donanım ve aksesuarlarındaki indirimlerinin yanı sıra PlayStation Plus gibi abonelikleriyle de bilinir.