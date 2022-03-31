PC Game Pass Yeni Bölgelere Açılıyor

Xbox'ın oyun aboneliği servisi PC Game Pass, genişlemesini Güneydoğu Asya ülkeleriyle sürdürüyor.

Microsoft, Xbox Game Pass for PC'nin yeni hali olan PC Game Pass'i dünyanın her yerine ulaştırmaya devam ediyor. "Oyunculuğun neşesini ve topluluğunu gezegendeki herkese ulaştırmak" isteyen Microsoft, bu kapsamda PC Game Pass servisini Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'da da kullanıma açıyor. Hizmeti bu ülkelerden alacak olan kullanıcılar, Game Pass kütüphanesine eksiksiz bir şekilde, tıpkı diğer ülkelerdeki gibi erişebilecekler. Yani Xbox Game Studios'un oyunlarını çıktıkları gün oynayabilecekler ve EA Play kütüphanesinden de tam olarak yararlanabilecekler.

Bu beş ülkede PC Game Pass şu an tam anlamıyla hizmete sunulmuş değil, test sürecinde. Microsoft, konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Bu, PC Game Pass erişimini bu bölgeye getirmek için attığımız ilk adım. Kullanıcılar testler yapıp geri bildirimlerini paylaştıkça servisi geliştirmeye devam edeceğiz."

Xbox'ın Asya yetkilisi Jeremy Hinton da konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Xbox'ta misyonumuz basit: Oyunculuğun neşesini ve topluluğunu gezegendeki herkese ulaştırmak. PC Game Pass'i Güneydoğu Asya'daki yeni ülkelere getirmek de milyarlarca oyuncuya ulaşmamıza yardımcı olmak için önemli bir unsur."

SaveButonu / Gamegar