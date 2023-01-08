Starbreeze Studios'un geliştirip Prime Matter'ın yayıncılığını yaptığı FPS soygun oyunu PAYDAY 3'ten ilk detayların gelmesinin ardından Steam mağazasında yerini aldı. Peki, PAYDAY 3 ne zaman çıkacak? PAYDAY 3 çıkış tarihi ne zaman? PAYDAY 3 Türkçe mi? Detayları haberimizde…

Sevilen aksiyon FPS co-op soygun oyunu PAYDAY 3'ün logosunun yeni yılda tanıtılmasının ardından PAYDAY 3'ün ne zaman çıkacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, PAYDAY 3 ne zaman çıkacak? PAYDAY 3 çıkış tarihi ne zaman? PAYDAY 3 Türkçe mi? İşte detaylar…

PAYDAY 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Starbreeze Studios'un Unreal Engine 5 ile geliştirdiği FPS soygun oyunu PAYDAY 3'ün 2023 yılında piyasaya sürüleceği bildirildi.

PAYDAY 3 TÜRKÇE Mİ?

PAYDAY 3'ün Steam mağazasında Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin olduğu bildirildi.

PAYDAY 3 KONUSU

PAYDAY 3, şimdiye kadarki en popüler co-op nişancı oyunlarından birinin merakla beklenen devam oyunudur. Piyasaya sürülmesinden bu yana, PAYDAY oyuncuları mükemmel bir şekilde planlanmış ve yürütülen bir soygunun heyecanını yaşıyorlar. PAYDAY'i eşit olmayan yüksek oktanlı, kooperatif bir FPS deneyimi yapan şey budur.

Emeklilikten çıkıp Payday Çetesi'nin ayakkabılarıyla suç hayatına, akranlarının kıskançlığına ve nereye giderlerse gitsinler kolluk kuvvetlerinin kabusuna geri dönün. Mürettebatın Washington DC üzerindeki terör saltanatı sona erdikten birkaç yıl sonra, onları erken emeklilikten uyandıran tehditle başa çıkmak için bir kez daha toplandılar.

PAYDAY 3 KARAKTERLERİ KİMLER?

PAYDAY 3'ün soygun kadrosunda Dallas, Chains, Hoxton ve Wolf yer alacak.

PAYDAY 3 KONSOLA ÇIKACAK MI?

PAYDAY 3'ün PlayStation ve Xbox için de piyasaya sürüleceği biliniyor.