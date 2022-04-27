Overwatch 2 sistem gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç GB?
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Blizzard Entertainment'ın popüler FPS oyunu Overwatch 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. 26 Nisan'da betası başlayan Overwatch 2'nin sistem gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyuncular, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilip yayınlanan takım tabanlı çok oyunculu FPS oyunu olan Overwatch 2 sistem gereksinimleri neler? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Overwatch 2'nin sistem gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç GB? İşte detaylar…
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Bu sistem gereksinimleri Overwatch 2'nin betası için geçerli olduğunu ve özellikle teknik optimizasyon eksikliği nedeniyle çoğu oyuncunun lansman sırasında 30 FPS'yi hedefleyemeyeceği anlamına geldiğinden oyun tam sürüme kavuştuğu zaman sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir. Oyunu tam performansta oynayabilmeniz için bilgisayarınızdaki tüm sürücülerinizin güncel olduğunuzdan emin olunuz.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi veya AMD Radeonn HD 7000 serisi
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD R9 38
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı
Overwatch 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.