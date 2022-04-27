Overwatch 2 sistem gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç GB?

Oyuncular, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilip yayınlanan takım tabanlı çok oyunculu FPS oyunu olan Overwatch 2 sistem gereksinimleri neler? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Overwatch 2'nin sistem gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç GB? İşte detaylar…

OVERWATCH 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bu sistem gereksinimleri Overwatch 2'nin betası için geçerli olduğunu ve özellikle teknik optimizasyon eksikliği nedeniyle çoğu oyuncunun lansman sırasında 30 FPS'yi hedefleyemeyeceği anlamına geldiğinden oyun tam sürüme kavuştuğu zaman sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir. Oyunu tam performansta oynayabilmeniz için bilgisayarınızdaki tüm sürücülerinizin güncel olduğunuzdan emin olunuz.

Overwatch 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi veya AMD Radeonn HD 7000 serisi

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Overwatch 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD R9 38

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Overwatch 2 Kaç GB?

Overwatch 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.