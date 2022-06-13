Overwatch 2'nin erken erişim ile ücretsiz olacağı duyuruldu

Xbox & Bethesda etkinliği sırasında yayınlanan Overwatch 2 duyurusu ile oyunun ücretsiz olacağı açıklandı. Henüz beta aşamasında olan Overwatch 2'de bir beta aşaması daha olacağının bildirilmesi üzerine erken erişime geçerek ücretsiz olacağı duyuruldu.

OVERWATCH, EKİM İTİBARİYLE OYNAMASI ÜCRETSİZ OLACAK

Blizzard Entertainment'ın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği çok oyunculu FPS oyunu Overwatch 2'nin Xbox & Bethesda etkinliğinde 4 Ekim'deki erken erişim aşamasıyla tüm platformlarda ücretsiz olacağı açıklandı.

Yayınlanan fragmanda yıllardır oyunun hikayesinin bir parçası olan yeni bir kahramanın, Junker Queen'in bir görüntüsünü gösterdi. Karakterin bir sonraki betanın bir parçası olarak oynanabilir olmasının muhtemel göründüğü söylendi.

Blizzard'ın mevcut tüm Overwatch oyuncularını Overwatch 2'ye taşıyacağı göz önüne alındığında, orijinal oyunun da ücretsiz olacağı bildirildi. 23 Haziran'dan önce oyuna sahip olanlar, özel bir simge, iki görünüm (General Doomfist ve Jester Sombra) ve daha fazla hediye içeren bir kurucu paketi alacaklar. Paketi alabilmek için 5 Aralık'a kadar giriş yapmanız gerekir.

Birçok FPS, battle royale oyunları gibi Overwatch 2'de ücretsiz olacağı açıklandı. Overwatch 2'nin geçtiğimiz haftalarda Twitch'te rekor kırdığını da bildirmiştik. Overwatch 2'nin kapalı betasına giriş yapabilmek için Twitch'te en az 4 saat Overwatch 2 yayını izlenmesi şartını koyan Blizzard, Twitch'te Overwatch 2 ile rekor kırdı.