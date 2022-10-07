Overwatch 2 DDoS Saldırısına Uğradı

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Overwatch 2 DDoS saldırılarına uğradı. Binlerce oyuncu sunuculara giriş yapamadı.

Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Overwatch 2 DDoS saldırılarına uğradı. Binlerce oyuncu sunuculara giriş yapamadı.

İlk oyunun sunucularının kapanmasından sonra oyun dünyasında gözler Overwatch 2'ye çevrildi. İlk oyuna acı tatlı bir vedada bulunan Overwatch oyuncuları ikinci oyunun erişim saatinde hayal kırıklığına uğradı.

Yüz binlerce oyuncu heyecanla beklenen Overwatch 2 sunucularına giriş yapamadı. Blizzard Entertainment'ın başkanı Mike Ybarra oyunun Overwatch 2 DDoS saldırılarına uğradını duyurdu. Ekiplerin sıkı bir çalışma yürüttüğünü belirten Ybarra oyunculardan özür diledi.

Oyuna giriş yapabilen oyuncular ise çeşitli sunucu problemler iile karşı karşıya kaldı. Overwatch 2 DDoS saldırıları yüzünden açılış gününde stabil bir deneyim sunmaktan oldukça uzak kaldı. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Aaron Keller ise "sunucuların durumunu büyük oranda iyileştirdiklerini" ifade etti.

Cross-platform desteğine sahip Overwatch 2 pek çok farklı değişiklik ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2016 yılından bu yana kitlesini başarıyla koruyan FPS bu süreçte kendi içinde tutarlı bir dünya kurdu.

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Yeni oyunun en çok dikkat yönlerinin başında ise ücretsiz olması geliyor. Blizzard'ın tartışmalı kararı sonrası ikinci oyun oynaması tamamen ücretsiz olarak erişime açıldı. Sevilen FPS oyunun en büyük değişikliklerinden biri de takım yapısı oldu. Artık takımlar altı yerine beş kahramandan oluşuyor. Bununla beraber pek çok arayüz değişikliği de oyunda yerini aldı. Overwatch 2 bununla beraber PVE'ye de ağırlık veren bir yapıya kavuşacak.

Başarılı FPS ikinci halkasında aşağıdaki haritalara yer verecek.

Roma

Monte Carlo

New York Şehri

Toronto

Rio de Janeiro

Gothenburg

Hindistan

Portekiz

Oyunun bağlantı problemlerinin büyük oranda çözüldüğü belirtildi. Geliştirici ekipten gelen bilgiler doğrultusunda sunucudaki problemlerin