Outward Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Outward Definitive Edition kaç GB?
Gamegar Haberleri
Nine Dots Studio'nun geliştiriciliğini üstlenip Prime Matter'ın yayıncılığını yaptığı Outward Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri açık dünya rol yapma oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki, Outward Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Outward Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…
Açık dünya rol yapma oyunu ve hayatta kalma oyunu olan Outward Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Outward Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Outward Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar…
Outward Definitive Edition'ı en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5-750 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-750
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660
- Depolama: 51 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2400
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960
- Depolama: 51 GB kullanılabilir alan
Outward Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 51 GB boş depolama alanı gerekmektedir.