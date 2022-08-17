Nine Dots Studio'nun geliştiriciliğini üstlenip Prime Matter'ın yayıncılığını yaptığı Outward Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri açık dünya rol yapma oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki, Outward Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Outward Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde…

Açık dünya rol yapma oyunu ve hayatta kalma oyunu olan Outward Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Outward Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Outward Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar…

OUTWARD DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Outward Definitive Edition'ı en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i5-750 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

OUTWARD DEFINITIVE EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-750

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660

Depolama: 51 GB kullanılabilir alan

OUTWARD DEFINITIVE EDITION ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960

Depolama: 51 GB kullanılabilir alan

OUTWARD DEFINITIVE EDITION KAÇ GB?

Outward Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 51 GB boş depolama alanı gerekmektedir.