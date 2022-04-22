Outlast sistem gereksinimleri neler? Outlast kaç GB?
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Korku oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan Outlast'in sistem gereksinimleri korku oyunu severler tarafından merak ediliyor. Red Barrels'ın geliştirip yayınladığı FPS korku oyunu Outlast sistem gereksinimleri neler? Outlast kaç GB? Detayları haberimizde…
Bağımsız şirket Red Barrels tarafından 2013 yılında geliştirilen bol ödüllü korku oyunu Outlast, korku severlerin ilk tercih oyunları arasında yer alıyor. Peki, Outlast minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Outlast kaç GB? İşte Outlast sistem gereksinimleri…
- İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 - 64 bit
- İşlemci: 2.2 GHz Dual Core CPU
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX veya ATI Radeon HD 3xxx series
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows Vista/ 7/ 8 - 64 bit
- İşlemci: 2.8 GHz Quad Core CPU
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: 1GB NVIDIA GTX 460 veya ATI Radeon HD 6850 or better
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Outlast'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Colorado'nun ücra dağlarında, Massive Asylum Dağı'nın içinde dehşetler sizi bekliyor. Akıl hastaları için uzun süredir terk edilmiş bir ev olan ve ulusötesi Murkoff Corporation'ın "araştırma ve yardım" şubesi tarafından yakın zamanda yeniden açılan tımarhane, şimdiye kadar katı bir gizlilik içinde faaliyet gösteriyordu.
Anonim bir kaynaktan gelen bir ihbar üzerine hareket eden bağımsız gazeteci Miles Upshur, tesise girer ve keşfettiği şey, bilim ile din, doğa ve tamamen başka bir şey arasında ürkütücü bir çizgide yürür. İçeri girdikten sonra, tek kaçış umudu Mount Massive'in kalbindeki korkunç gerçek.
Outlast, en korkunç canavarların insan zihninden geldiğini göstermeyi amaçlayan gerçek bir hayatta kalma korku deneyimidir.