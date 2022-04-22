Outlast sistem gereksinimleri neler? Outlast kaç GB?

Bağımsız şirket Red Barrels tarafından 2013 yılında geliştirilen bol ödüllü korku oyunu Outlast, korku severlerin ilk tercih oyunları arasında yer alıyor. Peki, Outlast minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Outlast kaç GB? İşte Outlast sistem gereksinimleri…

OUTLAST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 - 64 bit

İşlemci: 2.2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX veya ATI Radeon HD 3xxx series

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Outlast Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista/ 7/ 8 - 64 bit

İşlemci: 2.8 GHz Quad Core CPU

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB NVIDIA GTX 460 veya ATI Radeon HD 6850 or better

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Outlast Kaç GB?

Outlast'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

OUTLAST KONUSU NEDİR?

Colorado'nun ücra dağlarında, Massive Asylum Dağı'nın içinde dehşetler sizi bekliyor. Akıl hastaları için uzun süredir terk edilmiş bir ev olan ve ulusötesi Murkoff Corporation'ın "araştırma ve yardım" şubesi tarafından yakın zamanda yeniden açılan tımarhane, şimdiye kadar katı bir gizlilik içinde faaliyet gösteriyordu.

Anonim bir kaynaktan gelen bir ihbar üzerine hareket eden bağımsız gazeteci Miles Upshur, tesise girer ve keşfettiği şey, bilim ile din, doğa ve tamamen başka bir şey arasında ürkütücü bir çizgide yürür. İçeri girdikten sonra, tek kaçış umudu Mount Massive'in kalbindeki korkunç gerçek.

Outlast, en korkunç canavarların insan zihninden geldiğini göstermeyi amaçlayan gerçek bir hayatta kalma korku deneyimidir.