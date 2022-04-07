Nvidia RTX 4090 ne zaman çıkacak? İşte RTX 4090 çıkış tarihi!

Oyuncuların merakla beklediği NVIDIA RTX 4000 serisinin ne zaman çıkacağı merak konusu haline geldi. RTX 3000 serisinden sonra oyunlara şenlik getirecek yeni ekran kartı RTX 4000 serisi tam bir elektrik canavarı olarak da bilinmeye başlandı. Peki, merakla beklenen NVIDIA RTX 4090 ne zaman çıkacak? RTX 4090 fiyat, RTX 4090 kaç TL? RTX 4090 ne kadar elektrik harcar? RTX 4090 çıkış tarihi!

NVIDIA RTX 4090 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nvidia'nın bu yıl RTX 4090 ekran kartını tanıtılacağı biliniyor, ancak şirket resmi bir RTX 4000 serisi için çıkış tarihi yayınlamadı. Nvidia her iki yılda bir yeni ekran kartı yayınlar ve Ampere RTX 3000 serisi 2022'de ikinci yılını kutlayacak. Bu da demek oluyor ki RTX 4000 serisi ve özellikle beklenen RTX 4090, 2022 yılında çıkış yapacak.

NVIDIA RTX 4090 FİYATI

Nvidia bu konu hakkında da henüz bir bilgi paylaşmadı, ancak RTX 4090 ekran kartının yurt dışı fiyatının 1500 ile 2000 dolar bandında çıkış yapması tahmin ediliyor. Tabi ki bu durum Türk Lirasına nasıl yansıyacak bilemiyoruz. Tek bildiğimiz Nvidia RTX 4090 ekran kartına sahip olmak isteyenlerin 10 binlerce TL'yi gözden çıkarmaya hazır olması gerektiğidir.

NVIDIA RTX 4090 NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgilere göre NVIDIA'nın bu sene piyasaya sürmeye planladığı RTX 4090 model ekran kartı için yüksek miktarda güç tüketeceği bildirildi. Doğruluğu teyit edilmese de söylenenlere göre Nvidia RTX 4090 ekran kartı için 600W ile 800W arası elektrik harcayacağı söyleniyor.