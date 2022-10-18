NVIDIA, GeForce RTX 4080'in 12 GB modelini iptal etti

Nvıdıa'nın internet sitesinden yaptığı duyuru ile yeni nesil ekran kartı RTX 4080'in 12 GB'lık modelini iptal edip RTX 4080 16 GB modelini devreye soktu.

RTX 4080 12 GB MODELİ İPTAL EDİLDİ

NVIDIA'nın RTX 4080'in 12 GB'lık modelinin iptali için yaptığı açıklamada, "RTX 4080 12GB harika bir ekran kartı, ancak doğru adlandırılmadı. 4080 tanımına sahip iki GPU'ya sahip olmak kafa karıştırıcıdır." dedi ve açıklamanın devamında, "4080 12 GB'daki 'unlaunch' düğmesine basıyoruz. RTX 4080 16 GB inanılmaz ve 16 Kasım'da her yerde oyuncuları memnun etme yolunda " sözlerine yer verdi.

İPTAL EDİLME NEDENİNİ AÇIKLADI

NVIDIA'nın kriterlerine göre, RTX 4080 12GB, RTX 4080 16GB'tan önemli ölçüde daha yavaştı. Yalnızca bununla kalmayıp, aynı zamanda 12 GB sürümü daha az CUDA çekirdeğine ve daha yavaş bir bellek veri yoluna sahipti. Bu nedenle RTX 4080'in 12 GB modeli iptal edildi.