No Man's Sky'ın sanal gerçeklik modu PlayStation VR için geliştiriliyor - Haberler

İlk olarak 2016 yılında Hello Games tarafından geliştirilen açık dünya oyunu No Man's Sky, lansman sonrası beklentinin altında kalınca oyuncular tarafından olumsuz yorumlara boğuldu. Yaklaşık 6 yıldır geliştirme aşamasında olan No Man's Sky, PSVR2'ye sanal gerçeklik ile geliyor.

NO MAN'S SKY PSVR2 İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

Klasik bilim kurgu filmlerinden ve hayal gücünden ilham alınarak geliştirilen No Man's Sky, benzersiz gezegenler ve yaşam formlarıyla sürekli tehlike ve aksiyonla dolu keşfedilecek galaksi sunuyor. State of Play 2022 etkinliğinde yayınlanan PlayStation VR2 duyurusuyla birlikte No Man's Sky'ın PSVR2'ye çıkış yapacağı duyuruldu.

Ağustos 2016 tarihindeki lansmanında çoğunlukla olumsuz yorum alan açık dünya hayatta kalma oyunu No Man's Sky, 6 yıllık geliştirme sonunda Steam yorumlarında 180 bin incelemeden yüzde 73 kadar olumlu yorum almayı başardı.