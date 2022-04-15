Nimo TV'nin kapanmasının ardından Jahrein açıklamalarda bulundu! Jahrein Twitch'e geri dönecek mi?
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Popüler canlı yayın platformu Twitch'ten ayrılan Jahrein, yeni canlı yayın platformları arayışındayken Nimo TV ile anlaştığını duyurmuştu. Ancak Nimo TV, dünyadaki bütün operasyonlarını durdurma kararı aldığı duyurulmasının ardından Ahmet "Jahrein" Sonuç, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Twitch sonrası yeni canlı yayın durağı Nimo TV olan popüler yayıncı Jahrein, Nimo TV'nin kapatılacağının duyurulmasının ardından, "Duyduklarınız doğrudur, Nimo dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor" dedi ve önemli açıklamalarda bulundu.
"BİZİM BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ"
Jahrein'in Twitter'dan paylaştığı videolu duyuruda, "Biz projeler üzerine çalışırken böyle bir şey yaşandı. Hiç beklemiyordum, hatta Türkiye ekibine yeni çalışanlar almıştı neden böyle bir şey oldu anlamadım. Bir sonraki adım ne olacak biz de bilmiyoruz." sözlerine yer verdi.
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"TWITCH'E DÖNECEK MİSİN MESAJLARI ALIYORUM"
Twitch'e dönecek misin mesajları da alıyorum diyen Jahrein, Twitch kendini düzeltmediği sürece böyle bir karar almayacağını söyledi. Bir aylık sözleşmesi daha kaldığını belirten yayıncı, sözleşmesi bittikten sonra yeni bir platform arayışlarına geçeceğini bildirdi.
DUYURU ?? pic.twitter.com/tHgChshl77— Rekkitz TV (@RekkitzTV) April 14, 2022