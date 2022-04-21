Nimo TV neden kapanıyor? Nimo TV kapanıyor mu? Nimo TV neden kapandı?

Nimo TV neden kapanıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Canlı yayın platformu Nimo TV Türkiye operasyonlarını sonlandırıyor, Nimo TV Türkiye resmi hesaplarından henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi fakat Nimo TV'de yayın yapan birçok yayıncı konuyla ilgili açıklama yaparak konuyu gündeme getirdi. Ayrıca Nimo TV resmi LinkedIn sayfası da kapandı.

NİMO TV NEDEN KAPANIYOR?

Nimo TV Endonezya resmi hesabı konu ile ilgili açıklama yayınladı. 2020 Nisan'da Tencent, Huya'nın en büyük hissedarlarından birisi olmuştu ancak bu kadar yatırıma rağmen şirketin neden kapatılacağına dair henüz ortada net bir açıklama bulunmuyor.

Jahrein'in Nimo TV hakkında; "Duyduklarınız doğrudur, Nimo Türkiye'deki hatta Dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim beklediğimiz veya bildiğimiz bir şey değildi..." açıklamada bulundu.

NİMO TV NEDİR?

Nimo TV, 2014 yılında Çin'de kurulmuş olan yayın platformudur ve Çin'de "Huya Live" adı ile bilinmektedir. Birçok yayın platformuyla aynı özelliklere sahiptir.

24 Kasım 2014 tarihinde YY.Com adlı sitenin vermiş olduğu canlı yayın hizmetinin, Huya Live adıyla yeni bir sitede bağımsız olarak hizmet vereceği açıklandı.

4 Ocak 2018 tarihinde Huya Live, League of Legends Champions Korea ve Kore Ligi'nin Çin'deki yayın haklarını aldı. 20 Ocak 2020 yılında ise sırasıyla, League of Legends Championship Series ve Europan Series'in yayın haklarını aldı. Daha sonra da League of Legends'in Kuzey Amerika ve Avrupa liglerinin yayın haklarını aldı.

Nisan 2020'de Tencent, Huya'nın en büyük hissedarı oldu.