Neuralink beyin implantı yapılan felçli hasta, zihin gücüyle Civilization 6 oynadı

Geçtiğimiz hafta Neuralink'in Twitter/X hesabından beyin implantı yapılan 29 yaşındaki Noland Arbaugh'a test amaçlı satranç oynattıkları 9 dakikalık bir canlı yayın yapıldı. Canlı yayın sırasında hasta, implantın hayatını nasıl değiştirdiğinden de bahsetti.

ZİHİN GÜCÜYLE CIVILIZATION 6 OYNADI

Arbaugh, geçtiğimiz günlerde ise Twitter/X hesabından yayınladığı yaklaşık 1 saatlik videoda katıldığı bir programda deneyimlerini seyircilere aktardı. İmplant sonrası tüm gece boyunca Sid Meier's Civilization 6 strateji oyununu oynamanın verdiği özgürlükten de bahsetti.

Daha önceden Civilization 6 oynamak için arkadaşının yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Arbaugh, "Hepinizin bana bu (Neuralink teknolojisi) üzerinde tam kontrol verildiği ilk zamanlar, sabah 6'da Civilization 6 oynamıştım." dedi.

Bir oyun ya da başka bir şey oynamanın kendisi için mümkün olmadığını söyleyen Arbaugh, "Artık kelimenin tam anlamıyla yatakta uzanıp gönlümün istediği gibi oyun oynayabiliyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu noktada en büyük kısıtlama, hepsini kullandıktan sonra implantın şarj olmasını beklemek zorunda kalmaktı." dedi.