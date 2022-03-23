Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Netflix Games'in Android ve iOS cihazlarda aktif hale gelmesinin ardından Netflix Games kütüphanesi her geçen ay genişlemeye devam ediyor. Netflix'in dün yaptığı açıklama ile Mart ayında üç yeni oyun daha ekleneceği duyuruldu. Bu ayın oyunları Netflix Games için iddialı gözüküyor.

Dijital medya hizmeti sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, geçtiğimiz Kasım ayında mobil kullanıcıları için ek bir ücret ödemeden yararlanabilecekleri Netflix Games projesini duyurdu. PlayStation 3'ün sevilen zombi FPS oyunu da dahil olmak üzere kütüphaneye üç adet yeni oyun ekleniyor.

İster eğlenceye atlamak için sıradan bir oyun ister en sevdiğiniz hikayeleri daha derinlemesine araştırmanızı sağlayan sürükleyici bir deneyim olsun, Mart ayında keşfetmeniz için çeşitli mobil oyunlar ve This Is A True Story, Shatter Remastered ve Into The Dead 2 dahil olmak üzere Netflix Games aboneliğine katıldı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

İşte şaşırtıcı bir istatistik: Gezegendeki 771 milyon insanın temiz ve güvenli içme suyuna erişimi yok. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara temiz ve güvenli içme suyu getiren kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Charity: Water ile işbirliği içinde Frosty Pop, Sahra Altı Afrikalı bir kadının ailesine su almak için günlük mücadelesinin gerçek bir hikayesini paylaşmak için bu gür anlatımlı bulmaca oyununu yarattı.

Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Klasik aksiyonu benzersiz bükülmeler ve inanılmaz patron savaşları ile birleştiren retro esintili bir tuğla kırma oyunu. Shatter Remastered, Sidhe'nin 2009 ödüllü oyunu Shatter'ın™ güncellenmiş bir sürümüdür.

Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Ailenizi kurtarmak ve bu nihai koşucu/ atıcı melezinde zombi kıyametinden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapın. Hit zombi aksiyon oyunu Into the Dead'in bu devam filminde silahlı oyuncular hain araziyi geçerken sürekli artan zombi tehditlerini savuşturmalıdır.

Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Netflix Games, Netflix, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title