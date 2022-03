Netflix aboneliğine Mart ayında 3 oyun daha ekleniyor! Oyunlar bir hayli iddialı

Dijital medya hizmeti sağlayıcısı ve yapım şirketi Netflix, geçtiğimiz Kasım ayında mobil kullanıcıları için ek bir ücret ödemeden yararlanabilecekleri Netflix Games projesini duyurdu. PlayStation 3'ün sevilen zombi FPS oyunu da dahil olmak üzere kütüphaneye üç adet yeni oyun ekleniyor.

İster eğlenceye atlamak için sıradan bir oyun ister en sevdiğiniz hikayeleri daha derinlemesine araştırmanızı sağlayan sürükleyici bir deneyim olsun, Mart ayında keşfetmeniz için çeşitli mobil oyunlar ve This Is A True Story, Shatter Remastered ve Into The Dead 2 dahil olmak üzere Netflix Games aboneliğine katıldı.

THIS IS A TRUE STORY (22 MART)

İşte şaşırtıcı bir istatistik: Gezegendeki 771 milyon insanın temiz ve güvenli içme suyuna erişimi yok. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara temiz ve güvenli içme suyu getiren kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Charity: Water ile işbirliği içinde Frosty Pop, Sahra Altı Afrikalı bir kadının ailesine su almak için günlük mücadelesinin gerçek bir hikayesini paylaşmak için bu gür anlatımlı bulmaca oyununu yarattı.

SHATTER REMASTERED (22 MART)

Klasik aksiyonu benzersiz bükülmeler ve inanılmaz patron savaşları ile birleştiren retro esintili bir tuğla kırma oyunu. Shatter Remastered, Sidhe'nin 2009 ödüllü oyunu Shatter'ın™ güncellenmiş bir sürümüdür.

INTO THE DEAD 2 (YAKINDA)

Ailenizi kurtarmak ve bu nihai koşucu/ atıcı melezinde zombi kıyametinden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapın. Hit zombi aksiyon oyunu Into the Dead'in bu devam filminde silahlı oyuncular hain araziyi geçerken sürekli artan zombi tehditlerini savuşturmalıdır.