Need For Speed Unbound 15 bin barajını aşamadı

Criterion Games'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yarış oyunu serisi Need For Speed'in son oyunu Unbound, 2 Aralık'taki lansmanından bu yana Steam'de 14 bin oyuncuya ulaşmayı başardı.

Need For Speed serisinin son oyunu Unbound, çizgi romanımsı grafikleriyle yarış oyunlarına farklı bir tat katma hedefiyle piyasaya sürülürken lansmanı istenildiği gibi gitmedi. Lansmanından bu yana açılışında dahil 10 bin kullanıcıyı zor geçen Need For Speed Unbound, 15 bin barajına takıldı.

NFS UNBOUND BARAJI GEÇEMEDİ

Need For Speed Unbound'ın 2 Aralık'ta piyasaya sürülmesiyle beraber beklenen anlık oyuncu sayısına ulaşılamadı. 2 Aralık'tan bu yana Steam'de en yüksek anlık oyuncu sayısı 14 bin 63 kullanıcı oldu.

Steam'de 1.199,99 TL ($69,99) ile satışa sunulan Need For Speed'in fiyatının bu denli yüksek olması da oyuncu sayısını etkilemektedir.

NEED FOR SPEED UNBOUND KONUSU

Zirveye kadar yarışın ve sakın tökezlemeyin. Polisleri kurnazca yenin ve en büyük sokak yarışı olan The Grand için haftalık elemelere katılın. Hassas modifiyeli, özel arabalarla garajınızı doldurarak kendi tarzınızla sokakları aydınlatın.